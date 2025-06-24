Майже щодня ворог штурмує: 77 ОАеМБр про ситуацію на Куп’янському напрямку

У Харківській області російські війська продовжують активну підготовку до наступальних дій з використанням техніки на Куп’янському напрямку.

Начальник відділення комунікацій 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Віталій Гнилко розповів ведучому телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку про тактику росіян, яку вони застосовують для штурму українських позицій.

Ситуація на Куп’янському напрямку

– У смузі відповідальності бригади противник продовжує активну підготовку до наступальних дій з використанням техніки. Майже щодня ворог здійснює спроби штурмових дій малими групами. По один-два піхотинці, використовуючи густу зелень, переповзають через відкриті ділянки місцевості, – зазначив Гнилко.

За його словами, це погано закінчується для російських окупантів, як свідчить практика.

Начальник відділення комунікацій 77 ОАеМБр зазначив, що армія РФ закидає велику кількість особового складу, але малими групами. Він розповів, що у росіян присутні так звані м’ясні штурми.

– Для ворога, напевно, дешевше і легше відправити на так звані “м’ясні” штурми піхотинців – одного за другим, щоб виснажити наші вогневі засоби, поки ворог не накопичить потрібну кількість особового складу в якійсь умовній лісосмузі чи точці, – сказав він.

Тактика армії РФ на Куп’янському напрямку

Противник використовує тактику повзучих, у прямому і переносному сенсі, штурмових дій, розповів начальник відділення комунікацій 77 ОАеМБр.

– Так звані командири загонів противника відправляють свій особовий склад, можна сказати, по трупних стежках. Що мається на увазі? Виходять декілька піхотинців противника, одягнуті в кікімору, накриваються маскхалатами, переповзають великі відкриті ділянки місцевості та поля, – поділився він.

На своєму шляху російські окупанти натикаються на українські мінні загородження. Водночас Сили оборони постійно ведуть спостереження з неба. Відповідно ЗСУ вичисляють ворога і знищуємо його за допомогою БпЛА, сказав Гнилко.

– На цьому повзучий шлях штурмової групи противника закінчується. Але через деякий час виходить нова така сама група і йде, можна сказати, за тими самими стопами, – резюмував український військовий.

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