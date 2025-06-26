Повернення полонених сьогодні: емоції жінок, які впізнали рідних серед звільнених

В Україну повернулися поранені та хворі військовополонені, звільнені з російського полону. До місця прибуття прибули карети швидкої допомоги, щоб надати медичну допомогу звільненим захисникам.

Серед тих, хто зустрічав повернених, були рідні військових, які досі вважаються зниклими безвісти. Люди продовжують чекати бодай якоїсь звістки про долю своїх близьких.

Офіційна кількість звільнених наразі не розголошується. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, звільнені військові отримають належну медичну допомогу, реабілітацію та підтримку від держави.

Повернулися воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022 року.

– Сьогодні відбувся сьомий етап за домовленостями в Стамбулі. Додому повернулися як важкохворі, важкопоранені, так і молоді захисники. Більшість із них були з 2022 року в полоні, є офіцери, рядовий і сержантський склад. Далі робота триває, тобто це не завершення. Це черговий етап, далі буде, – сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Повернення полонених сьогодні стало черговим крокому межах гуманітарної роботи з повернення захисників додому. Водночас у сотень родин залишається відкритим болісне питання про долю тих, хто досі вважається зниклим безвісти.

– Ніхто не вірив, що це так може бути. Третій раз приїжджаю. Прийшло в Дії повідомлення, що обміняли. Чоловіку 54 роки. В полоні пробув 38 місяців, – сказала дружина полоненого Світлана Носаль.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, обмін полоненими сьогодні – це частина ще одного етапу повернення українських воїнів додому.

Як зазначив Лубінець, деякі українські захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені країною-агресором.

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