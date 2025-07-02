Електростимуляція мозку покращує здібності до математики – експеримент

Електрична стимуляція мозку може значно покращити здатність до обчислень, особливо у тих, хто зазнає труднощів із математикою.

Такого висновку дійшли вчені, які опублікували результати дослідження в журналі PLOS Biology.

Покращує роботу: як мозок реагує на стимуляцію

У дослідженні взяли участь 72 студенти Оксфордського університету. Спершу науковці за допомогою нейровізуалізації вивчали зв’язки між трьома ключовими зонами мозку: дорсолатеральною префронтальною корою (відповідає за виконавчі функції), задньою тім’яною корою (пов’язана з пам’яттю), та ще однією допоміжною областю.

Зараз дивляться

Після цього учасники проходили тестування з арифметики — частина завдань потребувала обчислень, інша — згадування розв’язаних рішень.

Учасникам застосовували так звану транскраніальну стимуляцію випадковим шумом — безболісну форму стимуляції за допомогою електродів на шапочці. Виявилось, що у студентів із початково низькими результатами ефективність виконання завдань зросла на 25–29%.

На думку дослідників, такий це пов’язано зі зростанням збудливості нейронів і впливом на ГАМК — нейромедіатор, який регулює активність нервових клітин і сприяє балансу між збудженням та гальмуванням.

Якщо технологію вдасться адаптувати, це може покращити когнітивні навички багатьох людей.

Однак вчені попереджають, що через надто високу ціну пристрої зможуть собі дозволити лише дуже заможні люди.

Джерело: PLOS Biology

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