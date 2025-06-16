Ми завдаємо дуже багато уражень РФ: 77 ОАеМБр ДШВ про ситуацію під Боровою

У Харківській області під Боровою загострюється ситуація через постійні спроби російських військових просунутися повзучим наступом.

Офіцер відділення комунікацій 77 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Віктор Петрович розповів ведучій інформаційного телемарафону Єдині новини Яні Брензей, яка зараз ситуація під Боровою.

Ситуація під Боровою: повзучий наступ російських військ

– Вони намагаються по одному, по двоє, в темний час доби, в сутінки проповзати ближче до наших позицій. Відповідно там накопичуватися, створювати засідки та проблеми нашим військовослужбовцям, – сказав він.

За словами офіцера відділення комунікацій 77 ОАеМБр, російські окупанти зараз дуже багато працюють по українських вогневих позиціях, зокрема безпілотниками Молнія чи FPV-дронами на оптоволокні.

Ймовірно, армія РФ може вже готуватися до масованішого штурму, припустив Віктор Петрович.

Український військовий про збільшення сірої зони під Боровою

– Ми дуже багато завдаємо уражень по різній фортифікації. У сірій зоні знищуємо склади. Тому сіра зона насправді дуже сильно збільшилася, – розповів він.

Як стверджує офіцер відділення комунікацій 77 ОАеМБр, єдина проблема полягає в тому, що ворог менше зосереджений на моніторингу передньої лінії.

Тобто там, де більше піхоти, окупанти не готуються до якогось масованого наступу з українського боку, пояснив він.

За словами офіцера, армія РФ зосереджується на більш тилових позиціях, де якраз перебуває артилерія та засоби ураження.

Він наголосив, що росіяни намагаються вибити ці засоби ураження, щоб надалі наступати.

Тактика російської піхоти під Боровою

– Вони накидують зверху пончо, яке приховує їх від термальної камери. Зверху ще накидують маскувальну сітку і по одному повезуть. Буває, вдень повезуть. Один, наприклад, повезе, і в нього не вийшло. Його вбили. Значить, їхні командири кажуть, викреслюємо, і наступного пускають повзти. Пустили, припустимо, 20-30 осіб. П’ять, може, десь закріпилися, заховалися в якихось норах, а їх там в принципі багато. Зараз багато зеленки, тобто маскуватися легше, – звернув увагу він.

Як сказав український офіцер, російські окупанти там уже чатують, спостерігають, за можливості накопичуються і намагаються робити якісь диверсії.

Крім цього, окупанти ховаються від дронів та намагаються скористатися зонами, які не завжди вдається проконтролювати.

– На кожен сантиметр фронту, особливо вночі, не напасешся дронів і екіпажів. Виходить є такі зони, які не завжди виходить проконтролювати. Вони намагаються цим скористатися. Плюс їм просто не шкода особового складу. Тобто загине в них в таких повзучих штурмах 50 осіб. Ну, їм не шкода, – резюмував Віктор Петрович.

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