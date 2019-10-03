Мінували аеропорти і лікарні. Кіберполіція накрила хакерське угрупування

Кіберполіція розкрила велике злочинне угруповання хакерів. Злочинці розсилали шахрайські СМС українцям і заробляли на їх довірливості.

Злочинці зазвичай представляються представниками банку і просять повернути гроші. Але платіж отримає не фінансова установа, а шахраї.

Втім, правоохоронці щомісяця отримують по кілька звернень ошуканих людей, які вірять у зарахування сотень тисяч гривень чи виграш автомобіля і надсилають гроші зловмисникам, щоб забрати приз.

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На щастя, цього разу кіберполіції нарешті вдалося натрапити на слід шахраїв. У шести містах України знайшли офіси з комп’ютерами для створення так званих ботоферм, це спеціальні програми, які автоматично розсилають і СМС, і повідомлення в соцмережах.

Завдяки цим технологіям хакери освоїли ще один злочинний бізнес – псевдомінування по телефону. Протягом літа в Києві та більшості обласних центрів отримували по кілька десятків повідомлень про бомби в дитсадках, аеропортах і лікарнях.

У Миколаєві електронні листи надходили з невідомих сторінок на пошту рятувальників. Поліція із собаками перевіряла кожен об’єкт. В обласній дитячій лікарні чотири дні поспіль евакуйовували на вулицю 350 хворих дітей.

Викриття офісів з комп’ютерами – це тільки початок справи, стверджують миколаївські поліцейські. Правоохоронці мають розшукати її клієнтів, що замовляли шахрайські СМС і повідомлення про мінування.

Нагадаємо, шахраї від імені Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в Укрборонпромі.

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