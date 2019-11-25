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Факти / Надзвичайні події

Біля метро у Києві пассажира вдарили ножем

Внаслідок сутички біля станції метро у центрі Києві ножове поранення отримав пассажир столичної підземки.

Біля метро у Києві пассажира вдарили ножем

У Києві біля виходу зі станції метро Контрактова площа між двома чоловіками стався конфлікт.

Один із них вдарив опонента ножем та намагався втекти, проте поліцейські наздогнали та затримали правопорушника.

Потерпілого з колото-різаним пораненням госпіталізували.

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За його словами, у нього виник конфлікт із невідомим, який ножем вдарив його у плече.

Правопорушником виявився 34-річний киянин, який до цього не мав проблем із законом.

Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ – Хуліганство та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Стаття передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Біля метро у Києві пассажира вдарили ножем

У Чернігівській області батько завдав 5-річному сину кілька ножових поранень, а потім намагався себе вбити.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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