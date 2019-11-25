Внаслідок сутички біля станції метро у центрі Києві ножове поранення отримав пассажир столичної підземки.
У Києві біля виходу зі станції метро Контрактова площа між двома чоловіками стався конфлікт.
Один із них вдарив опонента ножем та намагався втекти, проте поліцейські наздогнали та затримали правопорушника.
Потерпілого з колото-різаним пораненням госпіталізували.
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За його словами, у нього виник конфлікт із невідомим, який ножем вдарив його у плече.
Правопорушником виявився 34-річний киянин, який до цього не мав проблем із законом.
Йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ – Хуліганство та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Стаття передбачає покарання до семи років позбавлення волі.
У Чернігівській області батько завдав 5-річному сину кілька ножових поранень, а потім намагався себе вбити.