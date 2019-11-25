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Факти / Надзвичайні події

На Чернігівщині чоловік порізав 5-річного сина і встромив собі ножа у груди

У Ніжинському районі Чернігівської області батько завдав 5-річному сину декілька ножових поранень.

Ніж

24 листопада до Ніжинського відділу поліції надійшло повідомлення про поранення п’ятирічного хлопчика батьком. Останній під час раптового спалаху агресії схопив ножа та кілька разів вдарив ним свого сина. А після цього завдав собі ножового поранення у груди.

Дитину та чоловіка знайшла сусідка та викликала швидку. Обох постраждалих госпіталізували.

У хлопчика діагностували проникаюче ножове поранення грудної клітини, а також поранення обличчя і шиї. У батька – проникаюче ножове поранення грудної клітки. Обох родичів прооперували.

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Відкрито провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Триває досудове розслідування.

Раніше ми писали, що в Одесі 53-річний вітчим напоїв 15-річну пасербицю, після чого скористався ситуацією і зґвалтував її.

Джерело: Нацполіція

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