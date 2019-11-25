У Переяслав-Хмельницькому чоловік під час спалаху ревнощів викрав ймовірного залицяльника своєї дружини.
У Переяслав-Хмельницькому чоловік запідозрив свою дружину у зраді і, “щоб з’ясувати всі питання” викрав імовірного коханця.
До злочину він залучив ще і товаришів. Чоловіки у масках з прорізами для очей напали на 38-річного залицяльника прямо в його будинку. Його побили, наділи йому на руки наручники, на голову – поліетиленовий пакет, поклали до багажнику авто і вивезли у невідомому напрямку.
Уже на місці один з викрадачів продовжив катувати чоловіка – бив його дерев’яною битою по голові і палив газовою лампою стегна. Знущання тривали майже три години. Після чого бранця відпустили додому.
Читайте: Вдарив ножем у груди: на Житомирщині чоловік зарізав товариша через ревнощі
Постраждалий чоловік звернувся до поліції. Правоохоронцям вдалося затримати злочинця, ним виявився 43-річний місцевий житель.
За фактом тортур і викрадення людини поліція відкрила дві справи за частиною 2 статті 127 і за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України.
Наразі постраждалий з численними травмами перебуває на лікуванні.
До речі, Факти ICTV зібрали п’ять випадків жахливих злочинів, скоєних на грунті ревнощів.