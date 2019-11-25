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Факти / Надзвичайні події

Бив битою і палив газовою лампою: під Києвом ревнивець катував коханця дружини

У Переяслав-Хмельницькому чоловік під час спалаху ревнощів викрав ймовірного залицяльника своєї дружини.

Бив битою і палив газовою лампою: під Києвом ревнивець катував коханця дружини

У Переяслав-Хмельницькому чоловік запідозрив свою дружину у зраді і, “щоб з’ясувати всі питання” викрав імовірного коханця.

До злочину він залучив ще і товаришів. Чоловіки у масках з прорізами для очей напали на 38-річного залицяльника прямо в його будинку. Його побили, наділи йому на руки наручники, на голову – поліетиленовий пакет, поклали до багажнику авто і вивезли у невідомому напрямку.

Уже на місці один з викрадачів продовжив катувати чоловіка – бив його дерев’яною битою по голові і палив газовою лампою стегна. Знущання тривали майже три години. Після чого бранця відпустили додому.

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Постраждалий чоловік звернувся до поліції. Правоохоронцям вдалося затримати злочинця, ним виявився 43-річний місцевий житель.

За фактом тортур і викрадення людини поліція відкрила дві справи за частиною 2 статті 127 і за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України.

Наразі постраждалий з численними травмами перебуває на лікуванні.

Бив битою і палив газовою лампою: під Києвом ревнивець катував коханця дружини / 2 фотографии

До речі, Факти ICTV зібрали п’ять випадків жахливих злочинів, скоєних на грунті ревнощів.

Джерело: Нацполіція

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