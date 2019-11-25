В результате потасовки возле станции метро в центре Киева ножевое ранение получил пассажир столичной подземки.

В Киеве у выхода со станции метро Контрактовая площадь между двумя мужчинами произошел конфликт.

Один из них ударил оппонента ножом и пытался скрыться, однако полицейские догнали и задержали правонарушителя.

Пострадавшего с колото-резаным ранением госпитализировали.

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По его словам, у него возник конфликт с неизвестным, который ножом ударил его в плечо.

Правонарушителем оказался 34-летний киевлянин, который до этого не имел проблем с законом.

Ему объявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УКУ – Хулиганство и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В Черниговской области отец нанес 5-летнему сыну несколько ножевых ранений, а затем пытался убить себя.