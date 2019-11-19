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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві дідусь зґвалтував п’ятирічну онуку

Поліція Миколаєва затримала 65-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні п’ятирічної дівчинки.

Педофіл

Напередодні до поліції Миколаєва звернулася мама дівчинки, яка залишила п’ятирічну доньку на свого вітчима, тобто дідуся дитини, а коли забирала, побачила на спідній білизні плями крові.

Лікарі підтвердили наявність тілесних ушкоджень в зоні статевих органів. Дівчинка сказала, що це зробив дідусь.

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65-річний чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин, його затримали.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 152 ККУ – Зґвалтування. Діду загрожує до 15 років ув’язнення.

Нещодавно у Харкові чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку та її бабусю.

Джерело: Нацполіція

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