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Факти / Надзвичайні події

Згорів лише диван: у будинку на Полтавщині загинули троє людей

У Полтавській області внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло троє людей.

Згорів лише диван: у будинку на Полтавщині загинули троє людей

Пожежа виникла у будинку в селі Демидівка Кременчуцького району.

Причина поки невідома, але вогонь знищив лише диван, пожежники до його гасіння не залучалися.

Читайте: У Кривому Розі згорів будинок: загинули батько і двоє дітей

Ймовірно, троє людей, тіла яких знайшли у будинку, отруїлися чадним газом.

Нещодавно під час пожежі у військовій частині в селищі Старичі Яворівського району Львівської області загинув офіцер.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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