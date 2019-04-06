У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок пожежі у приватному будинку загинули троє людей, ще трьох забрала швидка.

Пожежа виникла о 5.40 ранку у будинку по вулиці Донецькій у Довгинцівському району міста Кривий Ріг.

Рятувальники виявили на місці пожежі тіла трьох загиблих: батька, 1973 року народження, та двох дітей – 8-річного хлопчика та 10-річної дівчинки.

Внаслідок пожежі також постраждало троє людей: мати, 1982 року народження, 59-річна бабуся та дворічний хлопчик.

Усіх госпіталізували до міської лікарні.

Вогонь знищив конструкції будинку, меблі та домашні речі на загальній площі 150 кв. м.

Пожежу ліквідовано о 9.20 ранку. Її причини поки невідомі.









У Кривому Розі згорів будинок: загинули батько і двоє дітей / 2 фотографии

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До речі, вранці 29 березня в 16-поверховому житловому будинку Києва сталася пожежа. В результаті загинули чоловік і жінка.