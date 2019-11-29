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Факти / Надзвичайні події

У Татрах загинули інструктор та альпіністка з Києва

На зборах Федерації альпінізму і скелелазання Києва у Словаччині загинули двоє людей.

У Татрах загинули інструктор та альпіністка з Києва

28 листопада у Словаччині на зборах Федерації альпінізму і скелелазання Києва у результаті нещасного випадку загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрилева.

– Сьогодні під час зборів ФАіС Києва у словацьких Татрах сталася велика трагедія. На спуску з маршруту у результаті нещасного випадку загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрилева, – йдеться у повідомленні.

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Факт підтвердили словацькі рятувальники. Всі обставини події з’ясовуються.

Раніше ми писали, що у польських Татрах через блискавку загинули чотири людини, ще 150 осіб постраждали.

Джерело: ФАіС Київа

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