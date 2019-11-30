У переповненому пасажирами автобусі під час руху виникло загоряння в моторному відсіку.
На Рівненщині на трасі Київ-Чоп загорівся пасажирський автобус міжнародного сполучення Харків-Познань.
З 46-ти пасажирів, що знаходилися в автобусі, ніхто не постраждав.
Займання, що виникло в моторному відсіку, до приїзду рятувальників ДСНС почав гасити водій транспортного засобу.
На Рівненщині загорівся автобус із 46 пасажирами / 3 фотографии
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Пожежні, які прибули на місце події, додатково подали на гасіння і охолодження моторного відсіку автобуса вогнегасну речовину.
Пожежу в результаті було ліквідовано.
Нагадаємо, у Києві загорівся тролейбус з пасажирами через коротке замикання в моторному відсіку.
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