У переповненому пасажирами автобусі під час руху виникло загоряння в моторному відсіку.

На Рівненщині на трасі Київ-Чоп загорівся пасажирський автобус міжнародного сполучення Харків-Познань.

З 46-ти пасажирів, що знаходилися в автобусі, ніхто не постраждав.

Займання, що виникло в моторному відсіку, до приїзду рятувальників ДСНС почав гасити водій транспортного засобу.











На Рівненщині загорівся автобус із 46 пасажирами / 3 фотографии

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Пожежні, які прибули на місце події, додатково подали на гасіння і охолодження моторного відсіку автобуса вогнегасну речовину.

Пожежу в результаті було ліквідовано.

Нагадаємо, у Києві загорівся тролейбус з пасажирами через коротке замикання в моторному відсіку.