В Одесі горить будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Рятувальники уже евакуювали близько 40 людей, які перебували всередині приміщення.

– Ми не можемо встановити зв’язок з чотирма людьми, які в момент початку пожежі могли перебувати всередині.

Будемо сподіватися, що їх знайдуть і з ними все буде в порядку, як це було з однією жінкою. З нею не могли зв’язатися, але потім її знайшли в одній з лікарень, – заявив мер Одеси Геннадій Труханов.