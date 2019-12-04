У будівлі Одеського коледжу виникла масштабна пожежа. Рятувальники провели евакуацію людей з приміщення – одна з 12 потерпілих, на жаль, загинула.
В Одесі горить будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Рятувальники уже евакуювали близько 40 людей, які перебували всередині приміщення.
– Ми не можемо встановити зв’язок з чотирма людьми, які в момент початку пожежі могли перебувати всередині.
Будемо сподіватися, що їх знайдуть і з ними все буде в порядку, як це було з однією жінкою. З нею не могли зв’язатися, але потім її знайшли в одній з лікарень, – заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
До гасіння залучено 65 осіб особового складу та 16 одиниць техніки.
Відео пожежі в Одесі
Нагадаємо, 4 грудня близько 10.00 ранку виникла пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій, 25, де розташований коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Займання виникло на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу.