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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Одесі: що відбувається у коледжі економіки (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У будівлі Одеського коледжу виникла масштабна пожежа. Рятувальники провели евакуацію людей з приміщення – одна з 12 потерпілих, на жаль, загинула.

Пожежа в Одесі

В Одесі горить будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Рятувальники уже евакуювали близько 40 людей, які перебували всередині приміщення.

– Ми не можемо встановити зв’язок з чотирма людьми, які в момент початку пожежі могли перебувати всередині.

Будемо сподіватися, що їх знайдуть і з ними все буде в порядку, як це було з однією жінкою. З нею не могли зв’язатися, але потім її знайшли в одній з лікарень, – заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

До гасіння залучено 65 осіб особового складу та 16 одиниць техніки.

Відео пожежі в Одесі

Нагадаємо, 4 грудня близько 10.00 ранку виникла пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій, 25, де розташований коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Займання виникло на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу.

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