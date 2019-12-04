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Факти / Надзвичайні події

Пожежа в Одесі: горить коледж, щонайменше 10 постраждалих

В будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, яка є пам’яткою архітектури, виникла пожежа. Проводиться евакуація, є постраждалі.

Пожежа в Одесі

Оновлено об 11.55. Наразі площа пожежі складає близько 2 тис. кв. м, також існує загроза розповсюдження вогню.

З коледжу вже евакуйовано понад 40 осіб, а до лікувальних закладів госпіталізовано дев’ять осіб.

11.20. Пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій, 25, де розміщується коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, почалася близько 10.00.

Займання виникло на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу.

Орієнтовна площа пожежі – 700 кв. м.

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До її гасіння залучено 65 осіб особового складу та 16 одиниць техніки.

Інформація про постраждалих уточнюється, проте ЗМІ пишуть, що вони є. За різними даними, їх до десяти.

Зокрема, очевидці кажуть, що нібито дві дівчинки вистрибнули з вікон, ймовірно, п’ятого поверху.

В прес-службі міськради підтверджують госпіталізацію двох постраждалих.

Через пожежу не ходять тролейбуси.

  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
  • Пожежа в Одесі
Пожежа в Одесі: горить коледж, щонайменше 10 постраждалих / 6 фотографий

Нещодавно у Полтавській області внаслідок пожежі у приватному будинку загинуло троє людей.

Джерела: ДСНС, Думская

Фото: ДСНС

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