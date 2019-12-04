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Пожежа в Одесі: з’явилось перше відео з дрона

У будівлі Одеського коледжу виникла масштабна пожежа. Рятувальники провели евакуацію людей з приміщення.

Пожежа в Одесі: з’явилось перше відео з дрона

В Одесі горить будівля Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Займання виникло на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу.

Читайте: Пожежа в Одесі: що відбувається у коледжі економіки (ТРАНСЛЯЦІЯ)

До гасіння залучено 65 осіб особового складу та 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10.00 ранку виникла пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій, 25, де розташований коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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