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Факти / Надзвичайні події

У Києві вантажівка протаранила маршрутку – п’ятеро людей у лікарні

У Києві на проспекті Академіка Глушкова вантажівка зіткнулася з маршруткою. Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро людей.

У Києві вантажівка протаранила маршрутку – п’ятеро людей у лікарні

У Киві водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, протаранив маршрутку.

– Медики госпіталізували п’ятеро пасажирів маршрутного таксі з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, – розповіли у поліції.

Читайте: П’яний водій влаштував дві ДТП у центрі Києва, втікаючи від поліцейських

Правоохоронці встановлюють обставини та механізм автопригоди.

У Києві вантажівка протаранила маршрутку – п’ятеро людей у лікарні / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Києві Audi викинуло на зустрічну смугу і авто протаранило Skoda. В результаті ДТП одна людина загинула, ще чотири отримали травми.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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