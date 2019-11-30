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Факти / Надзвичайні події

П’яний водій влаштував дві ДТП у центрі Києва, втікаючи від поліцейських

У Києві поліцейські, які переслідували автомобіль Mazda, потрапили у ДТП.

П’яний водій влаштував дві ДТП у центрі Києва, втікаючи від поліцейських

Під час патрулювання на бульварі Шевченка екіпаж патрульних помітив автомобіль Mazda без номерних знаків.

Поліцейські вимагали його зупинитися, але він ніяк не реагував. Тоді вони почали переслідувати автомобіль.

Зі свого боку водій Mazda порушував правила дорожнього руху. Він спричинив зіткнення зі службовим автомобілем Skoda, унаслідок чого той зіткнувся з автомобілем Audі.

Після ДТП утікач продовжив рух та допустив зіткнення зі ще двома автомобілями – ZAZ та Toyota.

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Патрульні зупинили прворорушника на Бессарабській площі. Водій  намагався втекти, але його затримали.

За попередньою інформацією, він був у стані алкогольного сп’яніння.

В салоні автомобіля Mazda поліцейські виявили декілька комплектів іноземних номерів.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві п’яна дівчина на Porsche влаштувала масштабну ДТП.

Джерело: Патрульна поліція

Фото: Патрульна поліція

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