8 грудня близько 01.30 в центрі Києва зіткнулися Audi і Skoda.

Вночі на Володимирському узвозі Audi викинуло на зустрічну смугу і авто протаранило Skoda.

На місце виїхали кілька бригад швидкої допомоги, патрульна поліція і рятувальники.

В результаті ДТП одна людина загинула, ще чотири отримали травми.

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Аudi рухалася в напрямку Поштової площі. Через перевищення швидкості автомобіль занесло на бруківці і він боком вилетів на зустрічну смугу. Усередині двох авто знаходилися п’ять осіб.

Дівчина отримала травми шиї несумісні з життям. Ще чотири людини доставлені в лікарню.

За словами очевидців ДТП, кілька з них у важкому стані.

Причини аварії встановить слідство.















ДТП у центрі Києва: авто винесло на зустрічну смугу, загинула жінка / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Києві п’яна дівчина на Porsche влаштувала масштабну ДТП. Вона не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар і збила 14 метрів дорожнього огородження і 20 метрів направляючого пішохідного огородження.