У Києві горить багатоповерхівка: мешканців евакуюють, двоє загиблих

В одній з квартир багатоповерхівки по провулку Квітневий, 6 сталася пожежа.

Близько 20.25 по провулку Квітневий, 6 в Подільському районі Києва сталася пожежа в квартирі 16-поверхового будинку.

Займання почалося на дев’ятому поверсі.

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15 мешканців будинку евакуювали. Врятовано чотири людини, з них одна дитина, яку направили на обстеження до лікарні.

Під час гасіння пожежі було виявлено двох загиблих.

О 22.01 пожежу ліквідовано. До гасіння залучалося 27 осіб особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС.



Нагадаємо, 3 грудня в Києві на Новопечерських липках сталося серйозне задимлення і пожежа. Постраждалих немає.