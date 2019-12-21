На Брест-Литовському шосе Chevrolet збило двох велосипедистів, які померли на місці від отриманих травм.
21 грудня близько 17.00 на Брест-Литовському шосе, біля зупинки громадського транспорту Пролісок, сталася ДТП за участі автомобіля Chevrolet та двох велосипедистів.
Від отриманих травм велосипедисти – чоловік та жінка – загинули на місці.
На Брест-Литовському шосе сталася серйозна аварія – є жертви / 3 фотографии
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Слідчі з’ясовують усі обставини подій.
Раніше на Столичному шосе, біля Південного шляхопроводу, перевернувся автомобіль ГАЗ. Унаслідок аварії постраждало троє людей.
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