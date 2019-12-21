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Факти / Надзвичайні події

На Брест-Литовському шосе сталася серйозна аварія – є жертви

На Брест-Литовському шосе Chevrolet збило двох велосипедистів, які померли на місці від отриманих травм.

На Брест-Литовському шосе сталася серйозна аварія – є жертви

21 грудня близько 17.00 на Брест-Литовському шосе, біля зупинки громадського транспорту Пролісок, сталася ДТП за участі автомобіля Chevrolet  та двох велосипедистів.

Від отриманих травм велосипедисти – чоловік та жінка – загинули на місці.

На Брест-Литовському шосе сталася серйозна аварія – є жертви / 3 фотографии

Читайте: Смертельна ДТП на Тернопільщині: жінка вилетіла з автобуса і потрапила під його колеса

Слідчі з’ясовують усі обставини подій.

Раніше на Столичному шосе, біля Південного шляхопроводу, перевернувся автомобіль ГАЗ. Унаслідок аварії постраждало троє людей.

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