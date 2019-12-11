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Факти / Надзвичайні події

Смертельна ДТП на Тернопільщині: жінка вилетіла з автобуса і потрапила під його колеса

На автодорозі в обхід Тернополя сталася ДТП, яка спричинила смерть жінки.

Смертельное ДТП на Тернопольщине

Близько 12.00 між селами Чистилів і Великий Глибочок автомобіль Dacia Logan зіткнувся з рейсовим автобусом, який слідував за маршрутом Тернопіль-Чистилів.

У момент зіткнення в автобусі знаходилися пасажири. В результаті удару 65-річна жінка, яка сиділа поруч з водієм автобуса, вилетіла через лобове скло і потрапила під його переднє колесо.

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Врятувати постраждалу не вдалося.

В результаті ДТП госпіталізовані чотири пасажири автобуса і водій автомобіля.

Причину ДТП встановить слідчо-оперативна група. Подію внесено до ЄРДР відповідно до ст. 286 ч. 2 ККУ.

Нагадаємо, 8 грудня на Володимирському узвозі в Києві Audi викинуло на зустрічну смугу і авто протаранило Skoda. В результаті ДТП одна людина загинула, ще чотири отримали травми.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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