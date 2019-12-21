На Столичному шосе, біля Південного шляхопроводу, перевернувся автомобіль ГАЗ. Унаслідок аварії постраждало троє людей.

За попередньою інформацією, на вулиці Інженерній водій ГАЗ наїхав на металевий відбійник, в результаті чого інший автомобіль перекинувся на бік.

Пасажиру перекинутого автомобіля довелося відрізати ногу. Його госпіталізували у критичному стані.







Відірвало ногу: на столичному шосе сталося моторошне ДТП / 2 фотографии

Водій та пасажир вантажівки звернулись за допомогою до медиків. Їх забрали на огляд до лікарні.

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Пасажир газелі розповідає, нібито їх підрізали і вони вже боком врізалися в огорожу, яка пробила кабіну та скалічив пасажира.

Раніше на Тернопільщині шкільний автобус потрапив у ДТП. У результаті аварії загинула одна людина.

Джерело: Патрульна поліція Києва