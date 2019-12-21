На Столичному шосе, біля Південного шляхопроводу, перевернувся автомобіль ГАЗ. Унаслідок аварії постраждало троє людей.
За попередньою інформацією, на вулиці Інженерній водій ГАЗ наїхав на металевий відбійник, в результаті чого інший автомобіль перекинувся на бік.
Пасажиру перекинутого автомобіля довелося відрізати ногу. Його госпіталізували у критичному стані.
Відірвало ногу: на столичному шосе сталося моторошне ДТП / 2 фотографии
Водій та пасажир вантажівки звернулись за допомогою до медиків. Їх забрали на огляд до лікарні.
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Пасажир газелі розповідає, нібито їх підрізали і вони вже боком врізалися в огорожу, яка пробила кабіну та скалічив пасажира.
Раніше на Тернопільщині шкільний автобус потрапив у ДТП. У результаті аварії загинула одна людина.
Джерело: Патрульна поліція Києва
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