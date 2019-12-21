На Столичном шоссе, возле Южного путепровода, перевернулся автомобиль ГАЗ. В результате аварии пострадали три человека

По предварительной информации, на улице Инженерной водитель ГАЗ совершил наезд на металлический отбойник, в результате чего другой автомобиль перевернулся на бок.

Пассажиру опрокинутого автомобиля пришлось отрезать ногу. Его госпитализировали в критическом состоянии.







Оторвало ногу: на столичном шоссе произошло жуткое ДТП / 2 фотографии

Водитель и пассажир грузовика обратились за помощью к медикам. Их забрали на осмотр в больницу.

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Пассажир газели рассказывает, будто бы их подрезали и они уже боком врезались в ограждение, которое пробило кабину и искалечило пассажира.

Ранее на Тернопольщине школьный автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек.

Источник: Патрульная полиция Киева