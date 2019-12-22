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Факти / Україна

В Раду внесли законопроект про посилення покарання за дзвінки про “мінування”

Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, який пропонує передбачити додаткові покарання за завідома неправдиві повідомлення про мінування.

В Раду внесли законопроект про посилення покарання за дзвінки про “мінування”

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді розглянути проект закону Про внесення змін до статті 259 КК України щодо посилення відповідальності за завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Законопроект №2642 передбачає обов’язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна та посилену відповідальність – 4-8 років позбавлення волі.

Необхідність закону пояснюють тим, що останнім часом кількість повідомлень про мінування в Україні досягла загрозливих масштабів.

Читайте: Дзвінки про “мінування”: яке покарання і як змінили процедуру реагування

За даними Нацполіції, лише за п’ять місяців 2019 року було розпочато розслідування за 600 кримінальними провадженнями щодо неправдивих повідомлень про мінування.

Зазначені повідомлення мають комплексний характер, тобто одночасно повідомляється про мінування декількох об’єктів.

До слова, 19 грудня станцію київського метро Площа Льва Толстого зачиняли через повідомлення про мінування.

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