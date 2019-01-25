PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Реакція на наркоз: у Києві помер журналіст Микола Бабич/

Реакція на наркоз: у Києві помер журналіст Микола Бабич

У Києві через укол анестезії під час планової операції помер журналіст Микола Бабич.

Микола Бабич

– Ми точно не залишимо смерть 48-річного Миколи, який пішов на просту планову операцію до київської лікарні, без точного встановлення причини трагедії. Люди не мають помирати від уколу з анестезією, – зазначили в інформаційному агентстві УНІАН, у якому працював Микола Бабич.

У Бабича залишились дружина і троє дітей.

Читайте: Помер баскетболіст Олександр Окунський

Микола Бабич працював заступником керівника відділу економічних новин УНІАН.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львові помер 98-річний лідер Організації українських націоналістів Омелян Коваль.

Фото: УНІАН.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Побили і розтрощили авто: у Києві напали на журналістів
Убив і ліг спати. У Києві водій маршрутки побив до смерті колегу
У Росії у співачки під час виступу зупинилося серце
Впало з 16 поверху: у Китаї вікно готелю вбило туристку
Помер продюсер Міцного горішка і Термінатора Ендрю Вайна
У Маріуполі на меткомбінаті через обвал залізобетонної плити загинув робітник
У Львові помер один з лідерів бандерівського крила ОУН
У США троє дітей померли у морозильнику, бо не змогли відкрити дверцята
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка