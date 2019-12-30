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У Кривому Розі чоловікові відрізали палець через гучну розмову

У Кривому Розі чоловікові відтяли частину пальця через те, що він голосно розмовляв у телефон.

У Кривому Розі чоловікові відрізали палець через гучну розмову

У Кривому Розі стався конфлікт між двома чоловіками, які проживають в одній квартирі.

Одному з них не сподобалося, що інший голосно розмовляв у телефон. Молодий чоловік накинувся з ножем на товариша. У результаті нападу потерпілий залишився без частини мізинця.

Читайте: Зробили зауваження: на Троєщині жінка спустила собаку на подружжя

Медики швидкої допомоги госпіталізували його в 5-у міську лікарню з діагнозом “перелом і часткова ампутація”.

Нагадаємо, у Києві знайшли бездиханне тіло чоловіка і жінку, якій відтяли палець.

Джерело: Первый городской

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