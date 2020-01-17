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Факти / Надзвичайні події

У ТРЦ Форум Львів сталася пожежа

У Львівському торговельному центрі Форум сталася пожежа. Відвідувачів евакуювали через сильне задимлення.

Про це розповів голова VARTA1 Ігор Зінкевич.

Пізніше відео з місця пожежі у Львові з’явилося в мережі.

На місці працюю пожежники, також прибули правоохоронці та медики.

Читайте: Пожежа в гуртожитку НАУ в Києві: понад 300 студентів евакуйовані

За попередніми даними, спалахнула витяжка в супермаркеті Сільпо, який знаходиться на території ТРЦ.

Співробітники ДСНС евакуювали людей із закладу. Наразі Форум вже відкритий.

Раніше у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом. Через підтоплення були постраждалі, їх забрали швидкі, які прибули на місце події.

Джерело: VARTA1

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