У Львівському торговельному центрі Форум сталася пожежа. Відвідувачів евакуювали через сильне задимлення.
Про це розповів голова VARTA1 Ігор Зінкевич.
Пізніше відео з місця пожежі у Львові з’явилося в мережі.
На місці працюю пожежники, також прибули правоохоронці та медики.
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За попередніми даними, спалахнула витяжка в супермаркеті Сільпо, який знаходиться на території ТРЦ.
Співробітники ДСНС евакуювали людей із закладу. Наразі Форум вже відкритий.
Раніше у Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом. Через підтоплення були постраждалі, їх забрали швидкі, які прибули на місце події.
Джерело: VARTA1
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