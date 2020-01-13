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Факти / Україна

У Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом, є постраждалі – ЗМІ

У Києві ТРЦ Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі. На відео, знятих очевидцями, видно, що під воду пішла уся підлога торгового центру.

Через підтоплення є постраждалі, їх забирають швидкі, які прибули на місце події. Існує ризик замикання та можливої пожежі, пишуть ЗМІ.

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На прилеглих від будівлі ТРЦ вулицях стоїть стовп пари, який видно здалеку. Також відбувся провал асфальтового покриття, в результаті чого автобус отримав механічні пошкодження. За попередньою інформацією в результаті ДТП ніхто не постраждав.

Обмежено рух на вулиці Антоновича (від вул.Загородня до пл.Либідської.)

Нагадаємо, минулого року через прорив тепломережі в Києві кілька автомобілів провалилися в ями.

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