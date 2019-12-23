Близько опівночі в гуртожитку №8 Національного авіаційного університету сталася пожежа.

У гуртожитку № 8 Національного авіаційного університету, що знаходиться по вулиці Ніжинська, 29Б, сталася пожежа. Рятувальники евакуювали понад 300 студентів.

Коли пожежники прибули на місце, дев’ятиповерхова будівля вже була заповнена димом.

Деякі рятувальники почали шукати місце загоряння, інші зайнялися евакуацією.

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На місце викликали підмогу через сильне задимлення.

Пожежники виявили, що займання сталося на першому поверсі в підсобному приміщенні, а дим поширився до дев’ятого поверху.

Після ліквідації пожежі студентів перенаправили в інші корпуси.



















Пожежа в гуртожитку НАУ в Києві: понад 300 студентів евакуйовані / 5 фотографий

Нагадаємо, 20 грудня в Подільському районі Києва сталася пожежа в квартирі 16-поверхового будинку. Загинули дві людини.