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Факти / Надзвичайні події

У Києві прорвало теплотрасу на вулиці Смілянській

У Києві на вулиці Смілянській сталася чергова комунальна аварія на Чоколівці. В результаті інциденту вулицю Смілянську затягнуло гарячою парою.

Зараз на місці інциденту працює аварійна бригада.

Читайте: Аварія біля Ocean Plaza: служби працювали на двійку, а відсудити можна до 2 млн

Ця труба є однією з 3 тис. км мереж теплопостачання, які необхідно замінити.

Нагадаємо, через прорив теплотраси біля Ocean Plaza 13 січня постраждали не тільки люди, а й чимало автомобілів, які опинились у воді, та магазинів, чиї товари просто потонули.

Джерело: SQ

Фото: SQ

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