Суд Києва відпустив чоловіка, який зґвалтував і вбив дворічного хлопчика

Адвокат Ксенія Проконова повідомила, що Олександра Блакірева, якого звинувачують у зґвалтуванні і вбивстві дворічного хлопчика, достроково звільнили з СІЗО.

Шевченківський районний суд Києва задовольнив відповідне клопотання захисту, проте не повідомив про це рішення потерпілим і прокуратурі.

За словами Проконової, обвинувачений жодного дня не провів у в’язниці.

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Блакірева засудили до 10 років позбавлення волі у 2019 році за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю).

Однак апеляційний суд виніс рішення про те, що попереднє ув’язнення з 18 травня 2016 року до 21 жовтня 2019 року рахувалося за законом Савченко (день за два).

Так, Блакірев відсидів більшу частину терміну і його достроково звільнили за сумлінну поведінку. Адвокат потерпілих збирається оскаржити зазначене рішення суду.

Факти ICTV також писали про те, що у Києві затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати і вбити 19-річну киянку.

Джерело: Ксенія Проконова