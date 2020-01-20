В Никополе Днепропетровской области злоумышленник заманил 22-летнюю потерпевшую в съемную квартиру, где изнасиловал.

– Жительница города Покров разместила объявление в интернете о поиске работы. В ответ неизвестный мужчина позвонил ей и предложил работу по уходу за ребенком, после чего пригласил на собеседование в город Никополь, – рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.

Девушка пришла по указанному адресу на собеседование, после того, как она зашла, мужчина закрыл дверь, связал ей руки и заклеил рот.

Читайте: Представился продюсером: в Киеве 60-летний мужчина изнасиловал студентку

– Злоумышленник изнасиловал жертву и удерживал девушку силой в квартире до следующего дня, – добавили в полиции.

На следующий день он отвел девушку к гаражам и пытался задушить, однако вовремя появился прохожий, который предотвратил убийство.

Преступника задержали правоохранители.











Пришла устраиваться няней: в Никополе мужчина изнасиловал девушку на собеседовании / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что суд Киева отпустил мужчину, который изнасиловал и убил двухлетнего мальчика.