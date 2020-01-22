У передмісті Івано-Франківська сталася масштабна пожежа – горять гектари сухої трави.

О 16.38 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на значній площі в селі Опришівці Івано-Франківської міськради. До місця виклику направлено рятувальників обласного центру, – повідомили в обласному ДСНС.

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Очільник міста Руслан Марцінків запевнив, що пожежа під контролем.

Начальник управління з надзвичайних ситуацій міськвиконкому Ігор Влізло повідомив, що горить 5 гектарів сухої трави біля аеропорту.























Масштабна пожежа в Івано-Франківську – біля аеропорту горять поля / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок пожежі на Запоріжжі загинули мати та двоє малолітніх дітей.

Джерело: Kurs