У Києві правоохоронці затримали підозрюваного у замаху на вбивство 19-річної киянки. 7 січня у Голосіївському районі столиці чоловік наніс численні ножові поранення дівчині та намагався зґвалтувати.

– Нападник підбіг до потерпілої, вдарив по голові й почав душити. Одночасно з цим він хотів зґвалтувати дівчину та наносив їй у спину удари гострим предметом. Киянка змогла вирватися і покликати на допомогу. Фігурант після скоєного втік, – розповіли у поліції.

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Потерпіла знаходиться у лікарні, її життю нічого не загрожує.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

– Ним виявився 29-річний раніше не судимий киянин. Під час особистого обшуку та невідкладного обшуку за місцем мешкання зловмисника вилучено ніж, рюкзак та куртку зі слідами, схожими на кров, – додали у ГУ НП у Києві.















Намагався зґвалтувати і різав ножем: затримали підозрюваного у замаху на киянку / 4 фотографии

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