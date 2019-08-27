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Розбив вітрини і погрожував рушницею: у Києві чоловік пограбував ювелірний магазин

26 серпня чоловік пограбував ювелірний магазин у Києві, погрожуючи продавчиням рушницею.

Розбив вітрини і погрожував рушницею: у Києві чоловік пограбував ювелірний магазин

Невідомий пограбував ювелірний магазин на вулиці Теодора Драйзера у Києві.

Грабіжник погрожував продавчиням рушницею і вимагав не чинити опір. Чоловік втік після того, як розбив дві вітрини і забрав коштовності.

У момент злочину охоронця магазину не було всередині.

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В результаті інциденту ніхто не постраждав.

На місце прибули слідчо-оперативні групи, працівники Деснянського управління поліції та експерти-криміналісти. Вони опитали свідків і вилучили записи з камер спостереження.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею Розбій. Поліція займається пошуками грабіжника. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Розбив вітрини і погрожував рушницею: у Києві чоловік пограбував ювелірний магазин / 4 фотографии

Нагадаємо, 23 липня в Києві чоловік, скориставшись незачиненими дверима, виніс з інкасаторського авто пакети з грошима.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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