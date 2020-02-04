Вранці 4 лютого на вулиці Вишгородській (район Мінського масиву) було знайдено труп дівчини.
Її знайшли працівники місцевого пункту прийому склотари.
Дівчина сиділа на землі, спираючись на гараж; жодних ознак життя вона не подавала.
На Оболоні серед гаражів знайшли мертву дівчину / 2 фотографии
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За попередніми даними, лікарі не знайшли тілесних ушкоджень на тілі померлої.
Судячи з вигляду, дівчина була бездомною. На вигляд їй близько 25-30 років.
Обставини смерті встановлюватиме поліція.
Раніше Факти ICTV повідомляли про подвійне вбивство дівчат на Новий рік у Києві.
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