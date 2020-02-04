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Факти / Надзвичайні події

На Оболоні серед гаражів знайшли мертву дівчину

Вранці 4 лютого на вулиці Вишгородській (район Мінського масиву) було знайдено труп дівчини.

Її знайшли працівники місцевого пункту прийому склотари.

Дівчина сиділа на землі, спираючись на гараж; жодних ознак життя вона не подавала.

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На Оболоні серед гаражів знайшли мертву дівчину / 2 фотографии

Читайте: Хотіли пограбувати і “не розрахували сили”: у Києві підлітки вбили чоловіка

За попередніми даними, лікарі не знайшли тілесних ушкоджень на тілі померлої.

Судячи з вигляду, дівчина була бездомною. На вигляд їй близько 25-30 років.

Обставини смерті встановлюватиме поліція.

Раніше Факти ICTV повідомляли про подвійне вбивство дівчат на Новий рік у Києві.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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