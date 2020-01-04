Зняли на Новий рік: у квартирі Києва знайшли два трупи

В орендованій квартирі в Києві були виявлені два трупи.
В орендованій квартирі на вулиці Кирилівській у Києві були виявлені трупи хлопця і дівчини.
Тіла знайшла власниця квартири, яка здала житло молодій парі, щоб відсвяткувати Новий рік.
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Трупи знаходились у шафі на балконі. Ноги загиблої дівчини були пов’язані скотчем.
За словами власниці житла, хлопець надіслав їй 3 січня СМС і попередив, що вони виїдуть раніше.
На місці працює поліція і слідчо-оперативна група.
Раніше Факти ICTV писали, що на Чернігівщині чоловік порізав 5-річного сина і встромив собі ножа у груди. Дитину та чоловіка знайшла сусідка та викликала швидку. Обох постраждалих госпіталізували.
Джерело: dtp.kiev.ua
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