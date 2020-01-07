Хотіли пограбувати і “не розрахували сили”: у Києві підлітки вбили чоловіка

У Києві шестеро осіб забили до смерті чоловіка, якого хотіли пограбувати.

У Києві на вулиці Маяковського, 11Б невідомі забили до смерті чоловіка.

О 01.23 до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що побачив свого сусіда з пробитою головою. Він розповів, що бачив людей, які це зробили і вони забігли в сусідній під’їзд.

Прибулі поліцейські зафіксували смерть потерпілого.

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Близько 09.00 затримали всіх учасників даної події. Ними виявилися: два 19-річних, один 16-річний і дівчина 14 років. Вони повідомили про ще двох співучасників – 30-річного чоловіка і 17-річного хлопця.

За словами затриманих, вони “хотіли просто пограбувати чоловіка і трохи не розрахували сили”.

Нагадаємо, в орендованій квартирі на вулиці Кирилівській у Києві були виявлені трупи двох дівчат. Наразі особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки 2000 та 2003 років народження.