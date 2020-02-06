Наречений-британець виявився шахраєм і відібрав у киянки дві квартири

Киянка познайомилася з громадянином Великої Британії у банку, де працювала менеджером. Він був просто клієнтом, потім робочі стосунки переросли у романтичні – з букетами та дорогими подарунками. Коли ж відмовилася вийти за нього заміж, зрозуміла, хто був поруч із нею півтора роки.

Два місяці тому до її квартири вдерся чоловік спортивної статури та силою вимагав звільнити житло. Жінка викликала поліцію, написала заяву. Коли повернулася додому, на неї чекав шокуючий сюрприз – хтось змінив замки.

Знову довелося викликати поліцію. З’ясувалося, що всі проблеми через іноземця, за якого ледь не вийшла заміж.

Жінка розповіла, що екс-коханий часто позичав у неї великі суми готівкою – нібито на лікування сина, а за тиждень-два борг він повертав на картку. Загальна сума – понад $200 тис.

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Незабаром чоловік запропонував їй вийти заміж, але вона дізналася, що її коханий – шахрай і збирається присвоїти $70 тис. самотнього дідуся, який планував заповісти свої статки благодійним організаціям.

Вона відразу кинула британця, проте навіть подумати не могла, що сама стала жертвою шахрайської схеми.

Він почав вимагати у неї гроші, які надіслав на картку. Довести, що давала йому готівку, вона не може, бо не брала розписок.

Справа опинилася в суді, який нібито через борги відібрав дві квартири та машину.

Новим власником виявився той самий чоловік, який два місяці тому випхав її із квартири.

У спірній квартирі прописані двоє малолітніх дітей, а це значно обмежує продаж житла. Як так вийшло, мав би пояснити приватний виконавець, але той відмовився відповідати на будь-які запитання.

Жінка налаштована повернути своє майно.

Раніше Факти ICTV писали, що в Приватбанку розповіли про новий вид шахрайства.