Донька потрапила в ДТП: в Києві шахрай виманив у жінки майже 1 млн. грн

В Києві місцева прокуратура викрила шахрая, який незаконно заволодів грошовими коштами майже мільйоном гривень

За даними прокуратури, 23-річний підозрюваний працював разом із жінкою. Вона зателефонувала потерпілій та представившись її донькою повідомила, що через неї в ДТП постраждала людина.

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Також вона додала, що для вирішення проблеми необхідно терміново передати гроші. Біля під’їзду її вже чекав чоловік, якому потерпіла винесла 39 тис. доларів та 100 євро.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

Наразі шахрай перебуває під вартою. Є право внесення застави у розмірі понад 973 тис. гривень.

Раніше Факти ICTV писали, що в Приватбанку розповіли про новий вид шахрайства.