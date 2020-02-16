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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві підірвали банкомат і викрали понад чверть мільйона гривень

У Миколаєві злочинці, пошкодивши вікно, проникли у відділення банку, де підірвали банкомат і викрали понад 250 тис. грн.

У результаті вибуху ніхто не постраждав, оскільки відділення знаходиться у нежитловому будинку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 – крадіжка, вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років.

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У Миколаєві підірвали банкомат і викрали понад чверть мільйона гривень / 4 фотографии

Громадян, які можуть бути свідками злочину, просять звернутися до поліції.

Раніше Факти ICTV писали, що у Боснії троє українців “обчистили” 23 банкомати Сбербанку за 53 години. Вони викрали 2,7 млн конвертованих марок (понад 37 млн грн).

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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