Поліція Харкова близько 3.00 отримала інформацію про вибух банкомату у відділенні по вулиці Ландау.
Внаслідок вибуху у приміщенні банківського відділення почалася пожежа, яку швидко ліквідували співробітники ДСНС.
На щастя, потерпілих немає. Сума збитків встановлюється.
Фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області вилучили речові докази.
Порушено справу за ч. 2 ст. 194 ККУ – Умисне знищення або пошкодження майна. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
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У Харкові підірвали банкомат / 3 фотографии
Нагадаємо, влітку 2019 року у Харківській та Дніпропетровській областях грабіжники також підірвали банкомати.
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