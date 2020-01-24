Поліція Харкова близько 3.00 отримала інформацію про вибух банкомату у відділенні по вулиці Ландау.

Внаслідок вибуху у приміщенні банківського відділення почалася пожежа, яку швидко ліквідували співробітники ДСНС.

На щастя, потерпілих немає. Сума збитків встановлюється.

Фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області вилучили речові докази.

Порушено справу за ч. 2 ст. 194 ККУ – Умисне знищення або пошкодження майна. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

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У Харкові підірвали банкомат / 3 фотографии

Нагадаємо, влітку 2019 року у Харківській та Дніпропетровській областях грабіжники також підірвали банкомати.