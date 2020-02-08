У Боснії троє українців “обчистили” 23 банкомати Сбербанку за 53 години

У Боснії троє українців за 53 години пограбували 23 банкомати російського Сбербанку, викравши 2,7 млн конвертованих марок (понад 37 млн грн – Ред.).

Банкомати перебували в Брчко, Ораші, Тузлі, Лукаваці, Кладані, Вогоше, Сараєво, Киселяку, Крешево, Хаджиче, Іліжі, Мостарі, Читлуці, Зеніці, Какані і у Біхачі.

Незважаючи на те, що вони спустошили деякі банкомати протягом робочого дня п’ятниці, Сбербанк нічого не помітив. Тільки в понеділок, після арешту двох з трьох українців, вони послали повідомлення в банківське агентство, що з їх банкоматів пропали гроші.

Олександр Зайцев, Дмитро Бойко і Ярослав Титаренко в’їхали в Боснію і Герцеговину з Сербії через прикордонний перехід в Зворнику вранці 31 січня.

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2 лютого Бойка і Зайцев були заарештовані після того, як поліція Біхача випадково на них натрапила.

Титаренко втік, на думку поліції, в Угорщину. Правоохоронці знайшли близько 100 тис. марок у Зайцева і Бойка. Решта 2,6 млн марок досі не знайдені.

Українці не співпрацюють з поліцією, не розкривають подробиць і причин своїх дій.

Банкомати належать фірмі Payten. Її обладнанням користуються і інші банки в Боснії, але зловмисники грабували тільки Сбербанк.

Нагадаємо, у липні у Харківській та Дніпропетровській областях грабіжники підірвали два банкомати.

Джерело: Zurnal