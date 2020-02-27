У Дніпрі собака напав на восьмирічну дитину

Сьогодні у Дніпрі собака покусав восьмирічну дитину.
Деталі інциденту висвітлила матір постраждалого хлопчика, яка написала пост в одній із місцевих спільнот у Facebook.
Читайте: Робила селфі з пістолетом: няня вистрілила у живіт дитині
Жінка поділилась, що привела сина на спортивне тренування, попрощалась з ним біля входу і пішла додому. Згодом хлопчик подзвонив до мами і розповів, що на нього напав пес.
За словами хлопчика, собака не був безпритульним: на ньому був нашийник, а в момент нападу збоку стояло троє дорослих із двома дітьми.
Однак дитину від численних укусів пса ніхто не врятував.
Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що на Київщині батько жорстоко побив свою 7-місячну доньку. Лікарі діагностували дитині гематому та струс мозку.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==