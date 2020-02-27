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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі собака напав на восьмирічну дитину

Сьогодні у Дніпрі собака покусав восьмирічну дитину.

Деталі інциденту висвітлила матір постраждалого хлопчика, яка написала пост в одній із місцевих спільнот у Facebook.

У Дніпрі собака напав на восьмирічну дитину

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Жінка поділилась, що привела сина на спортивне тренування, попрощалась з ним біля входу і пішла додому. Згодом хлопчик подзвонив до мами і розповів, що на нього напав пес.

За словами хлопчика, собака не був безпритульним: на ньому був нашийник, а в момент нападу збоку стояло троє дорослих із двома дітьми.

Однак дитину від численних укусів пса ніхто не врятував.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли, що на Київщині батько жорстоко побив свою 7-місячну доньку. Лікарі діагностували дитині гематому та струс мозку.

Фото: Dreamstime

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