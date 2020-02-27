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Факти / Надзвичайні події

Робила селфі з пістолетом: няня вистрілила у живіт дитині

У Х’юстоні (штат Техас, США) 19-річна Кейтлін Сміт доглядала за своїм 10-річним племінником.

У квартирі вона знайшла вогнепальну зброю та вирішила зробити селфі з пістолетом в руках. Коли вона намагалася зробити фото зі зброєю, то випадково натиснула на курок і пролунав постріл.

За словами дівчини, вона не знала, що пістолет заряджений.

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В результаті цього поранення живота отримала дитина, яку госпіталізували у критичному стані.

Місцева поліція повідомила, що після операції стан хлопчик стабілізувався.

Кейтлін Сміт заарештували за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень, пов’язаних з серйозними травмами дитину.

Раніше Факти ICTV писали, що на Рівненщині жорстоко вбили бабусю і чоловіка.

Фото: Dreamstime

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