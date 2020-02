Робила селфі з пістолетом: няня вистрілила у живіт дитині

У Х’юстоні (штат Техас, США) 19-річна Кейтлін Сміт доглядала за своїм 10-річним племінником.

У квартирі вона знайшла вогнепальну зброю та вирішила зробити селфі з пістолетом в руках. Коли вона намагалася зробити фото зі зброєю, то випадково натиснула на курок і пролунав постріл.

За словами дівчини, вона не знала, що пістолет заряджений.

В результаті цього поранення живота отримала дитина, яку госпіталізували у критичному стані.

Місцева поліція повідомила, що після операції стан хлопчик стабілізувався.

Кейтлін Сміт заарештували за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень, пов’язаних з серйозними травмами дитину.

Update: the 10-yr-old child is listed in serious condition but is expected to make a full recovery. The child’s aunt, Caitlyn Smith (w/f 19 yrs), has been arrested & charged with Injury to a Child-serious bodily injury. (2nd degree felony). Great work by our Child Abuse Unit and https://t.co/ik5tSVKoRy

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) February 27, 2020