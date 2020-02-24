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Факти / Україна

Харків’янину загрожує 6 років в’язниці за “мінування” супермаркету шматком м’яса

У Харкові затримано чоловіка, який напідпитку подав до поліції неправдивий сигнал про замінування супермаркету на Московському проспекті.

“Жартівник” повідомив, що вибухівку закладено в одній із камер схову.

Правоохоронці, не проводячи евакуації громадян, оглянули місце події, але жодних вибухонебезпечних предметів або речовин не виявили.

– У камері знаходився шматок м’яса, – йдеться в повідомленні поліції.

Лжемінера вдалося знайти завдяки дзвінку. Ним виявився 32-річний чоловік.

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Проти нього порушено справу за ч.1 ст.259 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Нагадаємо, через сигнал про мінування з потяга Трускавець-Дніпро евакуювали 700 пасажирів.

Джерело: Нацполіція

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