Вбивство Шеремета: суд продовжив арешт Антоненка до 1 червня

Підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненко суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 1 червня.

Про це заявив адвокат Антоненко Станіслав Кулик.

– Суд продовжив запобіжний захід – утримання під вартою до 1 червня, – сказав Кулик.

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Також суд об’єднав розгляд клопотань захисту про зміну запобіжного заходу і прокуратури про продовження терміну утримання під вартою, однак розглянув лише прохання слідства про продовження арешту і задовольнив її.

Раніше Факти ICTV писали, що суд продовжив нічний домашній арешт підозрюваній у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь до 31 травня, дозволивши їй тепер пересуватися не лише селищем, а й районом.