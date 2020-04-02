Кинули в яму і підпалили: на Львівщині жорстоко вбили двох підлітків

На Львівщині вбили закохану пару підлітків, яких змушували продавати наркотики.

15-річна дівчина та її 17-річний хлопець зникли ще всередині березня, лишивши кілька записок, а через кілька днів їх знайшли мертвими.

Юра та Настя зустрічалися більше трьох років. Втім батьки тільки вітали таку дружбу. Адже хлопець не відходив від дівчини навіть під час тяжкої хвороби.

– Хлопець був з нею весь час. Постійно. Навіть, коли під час лікування від раку ми мали хіміотерапію. Не покидав її, дружили весь час. Також він її підтримував, коли в неї був процес реабілітації під час хіміотерапії, – наголосила мати Насті.

15 березня підлітки вийшли на свою звичну прогулянку та безслідно зникли. Дітей шукали не лише в рідному Золочеві, але й в усіх навколишніх селах.

Виявляється, діти залишили записки, в яких бідкалися, що їм загрожує небезпека.

– Якщо їх не буде до 7 години, то в першій записці вказано, що їх замаринують, а в іншій вказано, що якщо їх не знайдуть до 7 ранку вже наступного дня, то тоді їх розшукувати за координатами, – розповіла мати.

Страшна звістка прийшла через 2 тижні. В одному з сіл, просто в лісі знайшли могилу. З неї й викопали тіла Насті та Юри.

Вже достеменно відомо, що могилу для дітей вбивці підготували заздалегідь. Спершу у глухий ліс принесли знаряддя вбивства, а потім заманили сюди хлопця з дівчиною. Зловмисники битами забили дітей до смерті, а тіла скинули у яму, полили бензином та підпалили.

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Душогубів спіймали ще до того, як знайшли тіла підлітків – це двоє місцевих наркоторгівців. І теж зовсім юних – 18 та 19 років.

– Було встановлено, що саме вони скоїли це вбивство. Вони чітко показали, де вони закопали тіла дітей. В них вилучені як наркотичні речовини, так і знаряддя злочину, – зазначив заступник керівника поліції Львівщини Тарас Сабанюк.

Нагадаємо, в місті Кумбран (Велика Британія) Ентоні Вільямс вбив свою дружину Рут під час карантину, введеного через пандемію коронавірусної інфекції. 67-річну Рут Вільямс знайшли з травмою голови у себе вдома. Жінка померла в лікарні.